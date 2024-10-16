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Цыганык: Ванату нужно переосмыслить, что он делает на поле. Его неуверенность и бездействие очень заметна

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Комментатор отметил регресс форварда

Цыганык: Ванату нужно переосмыслить, что он делает на поле. Его неуверенность и бездействие очень заметна

фото - ФК Динамо Київ

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Журналист Игорь Цыганык высказался о текущей форме нападающего "Динамо" Владислава Ваната.

“Ванату нужно переосмыслить вообще, что он делает на футбольном поле. Если анализировать Ваната прошлогоднего, то у него было так много энергии и экспрессии на футбольном поле, что иногда его определенные несуразности, возможно технические и тактические, не были замечены из-за большой работоспособности".

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"Он наводил суету, создавал проблемы защитникам движениями и перемещениями. Сейчас такое впечатление, что Ванат решил поиграть на классе, а класса у него не хватает. Ему нужно бегать много и работать.

Его неуверенность и бездействие в матчах очень заметна. Он должен переосмыслить. Нападающий – это голы. Он должен их забивать, а каким методом… В прошлом году он делал это за счет большого труда", – сказал комментатор.

В текущем сезоне Владислав принял участие в пяти голах в 14 матчах во всех соревнованиях.

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Игорь Цыганык Владислав Ванат
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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