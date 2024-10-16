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Силы обороны за сутки уничтожили почти 1500 оккупантов - Генштаб

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Силы обороны за сутки уничтожили почти 1500 оккупантов - Генштаб

Генштаб ВСУ

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За минулу добу українські військові знищили 1450 російських окупантів, а також 30 бронемашин та 29 артсистем.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 16 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 672850 (+1450) осіб,
  • танків — 8997 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 17969 (+30) од,
  • артилерійських систем — 19459 (+29) од,
  • РСЗВ — 1231 (+0) од,
  • засоби ППО — 978 (+0) од,
  • літаків — 369(+0) од,
  • гелікоптерів — 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17050 (+31),
  • крилаті ракети — 2620 (+1),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26732 (+78) од,
  • спеціальна техніка — 3441 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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