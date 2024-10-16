Удар ракетами и 136 БпЛА: сколько сбила ПВО?
Боевая работа ещё продолжается
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В ночь на 16 октября 2024 года (с 19.00 15.10 по 07.00 16.10) враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с ВОТ Донетчины, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской обл., а также 136-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский беспилотник в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.
В результате активного противодействия РЭБ 60 российских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.
Более 20 шахедов находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
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