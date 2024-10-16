Британия готовит предложения по ударам вглубь России - Сырский
Решение может быть вскоре принято
Military Media Center
Британская сторона прорабатывает собственные предложения ударов дальнобойным оружием по РФ в рамках реализации плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.
Он сообщил, что провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным и проинформировал коллегу о ситуации на поле боя.
"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы", - отметил Сырский.
Главком ВСУ также обратил внимание Британии на нарушение международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, удары по критической инфраструктуре Украины, не избирательность массированных бомбардировок гражданских объектов.
Как отметил Сырский, главными приоритетам сотрудничества Украины и Британии остаются поставки военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявлял, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России будет принято до начала зимы.
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