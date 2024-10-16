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Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе

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Видео испытания

Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франция готовится к поставке Украине своей первой разработки дронов-камикадзе. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в социальной сети X.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", - рассказал министр, показав кадры с новым дроном.

Как отметил Лекорню, поставки в Украину и в Вооруженные силы Франции начнутся уже «в ближайшие недели».

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Источник:
Sebastien Lecornu
Опубликовал: Александр Бураков
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