Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе

Франция готовится к поставке Украине своей первой разработки дронов-камикадзе. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в социальной сети X.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", - рассказал министр, показав кадры с новым дроном.

Как отметил Лекорню, поставки в Украину и в Вооруженные силы Франции начнутся уже «в ближайшие недели».