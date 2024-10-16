Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе
Видео испытания
Getty Images/Global Images Ukraine
Франция готовится к поставке Украине своей первой разработки дронов-камикадзе. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в социальной сети X.
"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", - рассказал министр, показав кадры с новым дроном.
Как отметил Лекорню, поставки в Украину и в Вооруженные силы Франции начнутся уже «в ближайшие недели».
Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024
Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.
Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm
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