Зеленский представил План победы. Что он предусматривает?
Известны основные пункты
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Президент Владимир Зеленский 16 октября представил народным депутатам План победы - список потребностей и шагов, которые нужны для усиления позиций государства.
По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Первый пункт - приглашение Украины в НАТО:
"Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос дальнейшего, а не настоящего.
Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл геополитически миру", - заявил глава государства.
Второй пункт - оборона. Это необратимое укрепление украинской обороны и разворот войны в сторону РФ (в том силе возвращение войны на вражескую территорию). Этот пункт имеет тайное приложение.
Третий пункт - сдерживание. Под него тоже есть тайное приложение и его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины. Плюс тайное приложение, которое передается США и ЕС. Оно предусматривает соглашение с партнерами.
Пятый пункт - рассчитан на послевоенное время. Украинский опыт должен быть использован для всего Альянса и защиты Европы. Киев предлагает замещение американских военных в Европе украинскими после войны.
Напомним, что впервые о плане победы Украины в войне президент заявил в августе этого года. При этом он никоим образом не подменяет украинскую «формулу мира», а имеет целью усилить позиции Киева и заставить
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