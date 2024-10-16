  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Тимощук - пи**р". Ветеран ВСУ жестко высказался о предателе Украины
В тренде

"Тимощук - пи**р". Ветеран ВСУ жестко высказался о предателе Украины

Общие новости

Все по делу

"Тимощук - пи**р". Ветеран ВСУ жестко высказался о предателе Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Паралимпиец и ветеран ВСУ Евгений Коринец остро высказался об Анатолии Тимощуке, который остался работать в "Зените" после начала полномасштабного вторжения в Украину и никак не осудил агрессию РФ.

"Тимощук - пи**р. Человек, который продался за деньги, не знаю, возможно, он не имел и никакого патриотизма до этого. Смотрите, мы видим, например, вот он был искренним украинцем, надевал вышиванку на каждые праздники, патриот. Но, знаете, где он был патриотом? В социальных сетях и все...

Он [Тимощук] такой же вор, как те, что пришли в наше государство, поэтому то, что он рисовал когда-то на щеках флаги и играл в сборной не означает, что он украинец. Украинец - это не тот, кто носит вышиванку, а кто соблюдает действующие законы и делает все для того, чтобы его страна победила", - сказал Коринец в комментарии для NV.

Добавим, что в феврале 2022-го года Евгений Коринец, не раздумывая пополнил ряды Вооруженных сил Украины и был боевым медиком.

Читайте также"Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
По теме
yellow-arrow
Шольц подтвердил, что готов говорить с Путиным о мире в Украине
yellow-arrow
Друг Милевского: Я выехал абсолютно легально и скоро вернусь в Украину. Мы вместе с Артемом помогаем военным
yellow-arrow
Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы
Анатолий Тимощук война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2024 в 15:17
Тимощук це продажна шкіра московської Орди
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2024 в 15:17
Тимощук це продажна шкіра московської Орди
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.10.2024 в 15:53
а суркис реброфф шевченко?? Всё это одна кремлевская банда работающая на путина...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости