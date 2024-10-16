"Тимощук - пи**р". Ветеран ВСУ жестко высказался о предателе Украины
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Паралимпиец и ветеран ВСУ Евгений Коринец остро высказался об Анатолии Тимощуке, который остался работать в "Зените" после начала полномасштабного вторжения в Украину и никак не осудил агрессию РФ.
"Тимощук - пи**р. Человек, который продался за деньги, не знаю, возможно, он не имел и никакого патриотизма до этого. Смотрите, мы видим, например, вот он был искренним украинцем, надевал вышиванку на каждые праздники, патриот. Но, знаете, где он был патриотом? В социальных сетях и все...
Он [Тимощук] такой же вор, как те, что пришли в наше государство, поэтому то, что он рисовал когда-то на щеках флаги и играл в сборной не означает, что он украинец. Украинец - это не тот, кто носит вышиванку, а кто соблюдает действующие законы и делает все для того, чтобы его страна победила", - сказал Коринец в комментарии для NV.
Добавим, что в феврале 2022-го года Евгений Коринец, не раздумывая пополнил ряды Вооруженных сил Украины и был боевым медиком.
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