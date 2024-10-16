"Тимощук - пи**р". Ветеран ВСУ жестко высказался о предателе Украины

Паралимпиец и ветеран ВСУ Евгений Коринец остро высказался об Анатолии Тимощуке, который остался работать в "Зените" после начала полномасштабного вторжения в Украину и никак не осудил агрессию РФ.

"Тимощук - пи**р. Человек, который продался за деньги, не знаю, возможно, он не имел и никакого патриотизма до этого. Смотрите, мы видим, например, вот он был искренним украинцем, надевал вышиванку на каждые праздники, патриот. Но, знаете, где он был патриотом? В социальных сетях и все...

Он [Тимощук] такой же вор, как те, что пришли в наше государство, поэтому то, что он рисовал когда-то на щеках флаги и играл в сборной не означает, что он украинец. Украинец - это не тот, кто носит вышиванку, а кто соблюдает действующие законы и делает все для того, чтобы его страна победила", - сказал Коринец в комментарии для NV.