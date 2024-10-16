Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы

Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры на Западе отнеслись к плану победы практично. И сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки.

Об этом он сказал, представляя план победы на заседании Верховной Рады Украины.

"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать. Завтра я представлю план победы Украины на заседании Европейского Совета, публично. Но для меня было очень важно представить это вам", - отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил, что завтра представит План победы на заседании Европейского Совета. При этом он подчеркнул, что для него было важно представить его Верховной Раде.