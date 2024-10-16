Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры на Западе отнеслись к плану победы практично. И сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки.
Об этом он сказал,
"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать. Завтра я представлю план победы Украины на заседании Европейского Совета, публично. Но для меня было очень важно представить это вам", - отметил Зеленский.
Также глава государства сообщил, что завтра представит План победы на заседании Европейского Совета. При этом он подчеркнул, что для него было важно представить его Верховной Раде.
"Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной коммуникации с Украиной. Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", - подчеркнул Зеленский.
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