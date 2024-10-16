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Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы

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Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры на Западе отнеслись к плану победы практично. И сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки.

Об этом он сказал, представляя план победы на заседании Верховной Рады Украины.

"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать. Завтра я представлю план победы Украины на заседании Европейского Совета, публично. Но для меня было очень важно представить это вам", - отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил, что завтра представит План победы на заседании Европейского Совета. При этом он подчеркнул, что для него было важно представить его Верховной Раде.

"Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной коммуникации с Украиной. Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", - подчеркнул Зеленский.

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Источник:
УНІАН
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MAGA KING
16.10.2024 в 14:40
- Это реакция запада. Как тебе скажут, так и будешь делать, планировщик.))
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Комментарии 3
avatar
MAGA KING
16.10.2024 в 14:40
- Это реакция запада. Как тебе скажут, так и будешь делать, планировщик.))
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
16.10.2024 в 15:02
Ну шо Трампыч, как там твои дела, харришь Камалу потихоньку?
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2024 в 15:14
в camel-style)))
 
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