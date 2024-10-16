Друг Милевского: Я выехал абсолютно легально и скоро вернусь в Украину. Мы вместе с Артемом помогаем военным

Друг бывшего нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского Сергей Третьяк рассказал, как он уехал за границу.

"Нахожусь сейчас в Испании. Я выехал абсолютно легально, взятки никому не давал и скоро вернусь в Украину. Я выехал от благотворительного фонда.

Мои фото на берегу моря с вином? А вы зайдите в любое заведение Киева, например Феникс, Catch или Goodwine, и там так же будут сидеть и пить вино за тысячу долларов и есть стейки за десять тысяч гривен. Поэтому я не вижу ничего зашкварного, что я пью вино в Испании.

Ни одного негативного сообщения я не получил. Каждый подписчик, и даже неизвестные люди написали мне теплые слова, хорошие пожелания и сказали мне, что я все правильно сделал и они также бы хотели уехать, потому что сейчас в стране сложная ситуация.

После концертов Океана Эльзы и не только ТЦК забирает мужчин на фронт, также они ходят по элитным спортзалам, выдают повестки. Война уже всем надоела, люди хотят победы.

Я приеду с помощью для нашей страны, привезу пару машин, может, еще что-то, что военные попросят. Мы вместе с Артемом помогаем военным и детским домам.

Почему Артем со мной не поехал? Он сейчас является тренером клуба Медиалиги - Игниса, поэтому ему надо работать и быть на месте. А уехал я по одной простой причине - у меня есть бизнес в Испании, здесь надо решить некоторые вопросы и я сразу вернусь в Украину. У меня разрешение выезда на три месяца, но я вернусь гораздо раньше. Планирую приехать 1 ноября", - сказал Третьяк.