  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц подтвердил, что готов говорить с Путиным о мире в Украине
В тренде

Шольц подтвердил, что готов говорить с Путиным о мире в Украине

Общие новости

Но без учета мнений остальных это решение не примет

Шольц подтвердил, что готов говорить с Путиным о мире в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подчеркнул свою готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом он сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.

В частности Шольц указал на согласие Украины на участие России в следующем Саммите мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - сказал канцлер.

В то же время он подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

По теме
yellow-arrow
Друг Милевского: Я выехал абсолютно легально и скоро вернусь в Украину. Мы вместе с Артемом помогаем военным
yellow-arrow
"Тимощук - пи**р". Ветеран ВСУ жестко высказался о предателе Украины
yellow-arrow
Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы
Владимир Путин переговоры Украины с рф Олаф Шольц война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Rheinische Post
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости