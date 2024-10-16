Шольц подтвердил, что готов говорить с Путиным о мире в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подчеркнул свою готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом он сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.

В частности Шольц указал на согласие Украины на участие России в следующем Саммите мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - сказал канцлер.

В то же время он подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.