Шольц подтвердил, что готов говорить с Путиным о мире в Украине
Но без учета мнений остальных это решение не примет
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Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подчеркнул свою готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом он сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.
В частности Шольц указал на согласие Украины на участие России в следующем Саммите мира.
"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - сказал канцлер.
В то же время он подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.
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