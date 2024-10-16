Зеленский: Тайные приложения к "Плану победы" получили США, Британия, Франция, Италия и Германия

Президент Владимир Зеленский рассказал, кто видел тайные приложения к "Плану победы" Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время представления "Плана победы" в парламенте.

По словам президента, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

"Третий пункт Плана победы - это пункт под названием сдерживание. Под него тоже есть соответствующее тайное приложение. Его уже получили Соединенные Штаты Америки, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания", - пояснил Зеленский.

16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде.

Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.

После представления "Плана победы" в Раде Зеленский провел совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.