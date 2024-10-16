Австралия передаст Украине 49 танков Abrams

Австралия отправит в Украину 49 танков Abrams, которые скоро будут списаны, в рамках пакета военной помощи стоимостью 245 миллионов долларов.

Об этом сообщает ABC.

Сообщается, что более чем через год после того, как Украина впервые выразила заинтересованность в устаревшем парке M1A1, правительство подтвердило, что передаст Украине 49 танков американского производства.

Министр оборонной промышленности Пэт Конрой, который на этой неделе участвует в заседании министров обороны стран НАТО, непосредственно расскажет своему украинскому коллеге о последнем пакете поддержки.

"Эти танки предоставят украинским Вооруженным силам большей огневой мощи и мобильности и дополнят поддержку, которую наши партнеры оказывают украинским бронетанковым бригадам - Австралия остается непоколебимой в нашей поддержке Украины", - сказал Конрой.

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В течение последних недель Австралия получила первые из 75 новых танков M1A2, которые со временем заменят армейский парк из 59 старых машин M1A1, которые никогда не использовались в бою.

Передача Австралией своих устаревших "Абрамсов" в "третью страну" требует разрешения США в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR).

Поскольку срок эксплуатации старых австралийских танков M1A1 подходит к концу, небольшое количество из них потребует ремонта перед отправкой в Европу, или же их можно было бы просто быстро отправить в Украину и использовать на запчасти или в других целях.