Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов
Известно, что в него вошло
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома и президент Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пакет вошли: средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов.
При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".
Напомним, в конце сентября США за сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине.
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В первый вошло вооружение на 375 млн долларов, его предоставят украинским защитникам из американских запасов.
При этом второй пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), в этом случае оружие будут закупать у промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 млрд долларов.
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