В УАФ заявили, что киберполиция обнаружила много случаев договорных матчей в разных видах спорта
В футболе в том числе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Комитета по этике и честной игре УАФ Андрей Давыденко заявил, что Департамент киберполиции выявил случаи организации договорных матчей в футболе и других видах спорта.
"Сегодня я представляю наш комитет УАФ. Я работал 20 лет в Национальной полиции Украины и последние восемь лет сконцентрирован на борьбе с договорными матчами в нашем государстве. В 2018 году у нас был большой резонанс именно по этому делу. Мы обнаружили клубы, у которых были проблемы с такими вопросами.
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В то время это было более половины команд Премьер-лиги. В результате была проведена самая крупная операция в истории Украины, было более 300 фигурантов уголовного дела. Многие были задержаны и понесли наказание. Также были задержаны несколько арбитров, которые в дальнейшем решением КДК были отстранены от футбола.
Недавно Департаментом киберполиции было проведено 45 обысков в 5 регионах Украины и выявлены многие случаи организации договорных матчей в киберспорте, настольном теннисе, баскетболе, волейболе.
В футболе тоже. Через некоторое время предоставим вам всю информацию. Мы работаем командой в УАФ с 1 апреля этого года и уже выработали планы и стратегию, которые мы будем реализовывать", - сказал Давыденко.
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