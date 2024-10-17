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В США заявили, что Украину не планируют приглашать в НАТО в краткосрочной перспективе

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Пока что никаких подвижек с НАТО

В США заявили, что Украину не планируют приглашать в НАТО в краткосрочной перспективе

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".

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Об этом заявила представитель США при НАТО Джулиан Смит в комментарии журналистам, передает "Голос Америки".

На вопрос о возможности предоставления Украине официального приглашения на вступление в НАТО американский посол напомнила об официальной позиции Альянса о "необратимом пути" Киева к членству.

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"Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы продолжим разговоры с нашими друзьями в Украине о том, какими путями они могут двигаться в Альянс", – добавила Смит.

Ранее в среду украинский президент Владимир Зеленский представил в парламенте "план победы", первый пункт которого предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего необходима решительность партнеров.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.10.2024 в 01:03
Это же первый пункт плана Зеленского! Ты читал его Байден?? Или мы в НАТО или через три месяца путин делает новогоднее обращение возле ёлочки на Банковой. Подумай старичок. Не спеши. Даю тебе срок до понедельника.
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
17.10.2024 в 01:03
Это же первый пункт плана Зеленского! Ты читал его Байден?? Или мы в НАТО или через три месяца путин делает новогоднее обращение возле ёлочки на Банковой. Подумай старичок. Не спеши. Даю тебе срок до понедельника.
Ответить
0
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