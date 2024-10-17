УАФ хочет поменять всех председателей областных Ассоциаций, кто "не угоден" нынешнему руководству, – инсайдер
На пороге масштабной кадровой чистки
uaf.ua
УАФ хочет сменить ряд руководителей областных Ассоциаций, поскольку взяла курс на омоложение кадров, сообщает Игорь Бурбас.
“Сейчас по регионам хотят провести революцию, поменять всех председателей областных Ассоциаций футбола, кто не “угоден” нынешнему руководящему составу".
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"Там уже Кварцяному (Волынь), Гатауллину (Винницкая область), Межейко (Запорожье) и Хиблину (Хмельницкая область) намекают: “Вам уже 70+ лет, поэтому давайте. На ваше место уже есть молодая свежая кровь", – заявил Бурбас.
Отметим, что ранее инсайдер сообщал, что УАФ и Андрей Шевченко намерены сменить главу Днепровской ассоциации футбола Виктора Андрухива на Бориса Маркова в "ручном режиме".
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