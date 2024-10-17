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В Украине могут усилить уголовную ответственность за договорные матчи

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Но пока речь идет о законопроекте

В Украине могут усилить уголовную ответственность за договорные матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На сайте Верховной Рады Украины был зарегистрирован "Проект Закона о внесении изменений в статью 369-3 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований".

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Инициатором законопроекта указан Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Отметим, что законопроект уже получен Верховной Радой, но еще не был вынесен на голосование.

Напомним, что 15 октября в Киеве в Доме футбола состоялась встреча межведомственной рабочей группы "Национальная платформа доброчестности спорта" и Украинской ассоциации футбола с представителями клубов Премьер-лиги и ПФЛ Украины по противодействию манипулированиям в спорте.

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Источник:
ВРУ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 08:29
Правильно, а то букмекерские конторы, которыми владеют депутаты деньги теряют
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 08:29
Правильно, а то букмекерские конторы, которыми владеют депутаты деньги теряют
Ответить
0
0

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