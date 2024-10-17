1420 оккупантов и более 50 артсистем. Генштаб назвал обновленные потери врага
Количество уничтоженных танков перевалило за девять тысяч
Азов
В течение суток украинские защитники ликвидировали 1420 оккупантов, 17 танков, 51 артсистему и 33 бронемашины врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 674 270 (+1420) человек,
- танков - 9014 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 18002 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 19510 (+51) ед,
- РСЗО - 1232 (+1) ед,
- средства ПВО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17104 (+54),
- крылатые ракеты - 2620 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26815 (+83) ед,
- специальная техника - 3446 (+5).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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