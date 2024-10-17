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1420 оккупантов и более 50 артсистем. Генштаб назвал обновленные потери врага

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Количество уничтоженных танков перевалило за девять тысяч

1420 оккупантов и более 50 артсистем. Генштаб назвал обновленные потери врага

Азов

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В течение суток украинские защитники ликвидировали 1420 оккупантов, 17 танков, 51 артсистему и 33 бронемашины врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 674 270 (+1420) человек,
  • танков - 9014 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 18002 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 19510 (+51) ед,
  • РСЗО - 1232 (+1) ед,
  • средства ПВО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17104 (+54),
  • крылатые ракеты - 2620 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26815 (+83) ед,
  • специальная техника - 3446 (+5).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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