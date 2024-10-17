Китай сделал свой выбор в пользу РФ - посол США

Так называемая нейтральная позиция Китая к российской агрессии в Украине - только видимость. На самом деле КНР не является нейтральной, эта страна сделала свой выбор в пользу Москвы.

Об этом сказала во время онлайн-брифинга постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит.

"КНР пытается убедить мир в том, что она сохраняет нейтральный статус в отношении российской войны в Украине. Но на самом деле КНР сделала выбор. Своим большим пальцем она склонила весы в поддержку России в ее войне в Украине и предоставляет россиянам длинный список компонентов двойного назначения, которые позволяют продолжать нападения на украинских гражданских и военных. Подобным образом мы обеспокоены тем, что мы видим факты предоставления России от КНДР ракет, боеприпасов - тысячи грузовых контейнеров, наполненных боеприпасами. В свою очередь мы будем продолжать преследовать предприятия и любых лиц, вовлеченных в транзит таких товаров из КНДР в РФ, и мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы и инструменты, чтобы положить конец такому транзиту", - отметила дипломат.

На прошлой неделе Китай заявил о готовности поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной. Причем в Пекине продолжили называть "украинским кризисом" войну, развязанную РФ против Украины.