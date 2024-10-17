  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китай сделал свой выбор в пользу РФ - посол США
В тренде

Китай сделал свой выбор в пользу РФ - посол США

Общие новости
Обновлено

Разговоры про нейтралитет не соответствуют действительности

Китай сделал свой выбор в пользу РФ - посол США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Так называемая нейтральная позиция Китая к российской агрессии в Украине - только видимость. На самом деле КНР не является нейтральной, эта страна сделала свой выбор в пользу Москвы.

Об этом сказала во время онлайн-брифинга постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит.

"КНР пытается убедить мир в том, что она сохраняет нейтральный статус в отношении российской войны в Украине. Но на самом деле КНР сделала выбор. Своим большим пальцем она склонила весы в поддержку России в ее войне в Украине и предоставляет россиянам длинный список компонентов двойного назначения, которые позволяют продолжать нападения на украинских гражданских и военных.

Подобным образом мы обеспокоены тем, что мы видим факты предоставления России от КНДР ракет, боеприпасов - тысячи грузовых контейнеров, наполненных боеприпасами. В свою очередь мы будем продолжать преследовать предприятия и любых лиц, вовлеченных в транзит таких товаров из КНДР в РФ, и мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы и инструменты, чтобы положить конец такому транзиту", - отметила дипломат.

На прошлой неделе Китай заявил о готовности поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной. Причем в Пекине продолжили называть "украинским кризисом" войну, развязанную РФ против Украины.

По теме
yellow-arrow
Силы ПВО за ночь сбили 22 шахеда - Воздушные Силы
yellow-arrow
1420 оккупантов и более 50 артсистем. Генштаб назвал обновленные потери врага
yellow-arrow
В Украине могут усилить уголовную ответственность за договорные матчи
Украина США Россия Китай война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
state.gov
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
17.10.2024 в 09:17
Не может быть. Иран же тоже зп мир, или?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
17.10.2024 в 09:17
Не может быть. Иран же тоже зп мир, или?
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 08:55
А что значит: посол США - посол США? Наверное букву пропустили (предлог - "в")
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости