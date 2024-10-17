  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО за ночь сбили 22 шахеда - Воздушные Силы
В тренде

Силы ПВО за ночь сбили 22 шахеда - Воздушные Силы

Общие новости

ПВО работала в девяти областях

Силы ПВО за ночь сбили 22 шахеда - Воздушные Силы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 17 октября 2024 года (с 19.30 16.10 по 05.00 17.10) враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл., а также 56-ю ударными БПЛА и беспилотниками неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских "шахеда" в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Два дрона вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.

Зафиксировано 5 попаданий "шахедов" по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

По теме
yellow-arrow
Китай сделал свой выбор в пользу РФ - посол США
yellow-arrow
1420 оккупантов и более 50 артсистем. Генштаб назвал обновленные потери врага
yellow-arrow
В Украине могут усилить уголовную ответственность за договорные матчи
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости