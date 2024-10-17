Силы ПВО за ночь сбили 22 шахеда - Воздушные Силы

В ночь на 17 октября 2024 года (с 19.30 16.10 по 05.00 17.10) враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл., а также 56-ю ударными БПЛА и беспилотниками неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских "шахеда" в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Два дрона вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.

Зафиксировано 5 попаданий "шахедов" по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.