Силы ПВО за ночь сбили 22 шахеда - Воздушные Силы
ПВО работала в девяти областях
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 17 октября 2024 года (с 19.30 16.10 по 05.00 17.10) враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл., а также 56-ю ударными БПЛА и беспилотниками неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских "шахеда" в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.
Два дрона вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.
Зафиксировано 5 попаданий "шахедов" по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.
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