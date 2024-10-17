Рютте: Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО в будущем

Украина в конце концов присоединится к НАТО. Скорее всего, она будет следующей на очереди в альянс, в который сейчас входит 32 страны.

Об этом генеральный секретарь НАТО Рютте сказал, прибыв на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас - о хронологии. Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", - заявил Рютте.

В среду 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.