Гендир УАФ Маркетинг: Рангник был восхищен Киевом и глубоко поразил нас тем, как знает украинский менталитет
Известному специалисту понравилось в Украине
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Генеральный директор "УАФ Маркетинг" Артемийс Рябовс вспомнил историю с
"В личной беседе с Андреем Николаевичем (Шевченко - прим.) мы думали, как украинские специалисты могут получить для себя новый опыт. По зуму было бы не оно и тут сыграло то, что я знал агента Ральфа. Набрал его и спросил: «Хотели бы вы приехать в Украину, чтобы провести семинар для украинских тренеров?» Он ответил, что для него это будет честь. Господин Рангник был восхищен Киевом и глубоко поразил нас тем, как он знает биографию Лобановского, украинский менталитет.
Ральфа очень сильно зацепил стихийный мемориал на Майдане, где флажки символизируют павшего воина. Он достал телефон, сфотографировал и сказал, что будет показывать своим игрокам, что если они будут говорить об усталости, то они не устали - Украина устала платить такую цену за свое существование.
Планируются ли такие семинары будущем? Есть договоренность с некоторыми специалистами и с кем ведутся переговоры. Мы договорились со спортивным директором "Челси" Джо Шилдсом. Следующий семинар будет для наших функционеров. Необязательно приглашать только медийных персон, лучше - профессионалов в разных направлениях, которые мощно делают свою работу, которые бы передавали свой опыт и делали украинские кадры сильнее", - сказал Рябовс.
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