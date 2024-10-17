Гендир УАФ Маркетинг: Рангник был восхищен Киевом и глубоко поразил нас тем, как знает украинский менталитет

Генеральный директор "УАФ Маркетинг" Артемийс Рябовс вспомнил историю с приездом наставника национальной команды Австрии Ральфа Рангника в Киев для проведения семинара для представителей тренерских штабов сборных Украины.

"В личной беседе с Андреем Николаевичем (Шевченко - прим.) мы думали, как украинские специалисты могут получить для себя новый опыт. По зуму было бы не оно и тут сыграло то, что я знал агента Ральфа. Набрал его и спросил: «Хотели бы вы приехать в Украину, чтобы провести семинар для украинских тренеров?» Он ответил, что для него это будет честь. Господин Рангник был восхищен Киевом и глубоко поразил нас тем, как он знает биографию Лобановского, украинский менталитет.

Ральфа очень сильно зацепил стихийный мемориал на Майдане, где флажки символизируют павшего воина. Он достал телефон, сфотографировал и сказал, что будет показывать своим игрокам, что если они будут говорить об усталости, то они не устали - Украина устала платить такую цену за свое существование.

Планируются ли такие семинары будущем? Есть договоренность с некоторыми специалистами и с кем ведутся переговоры. Мы договорились со спортивным директором "Челси" Джо Шилдсом. Следующий семинар будет для наших функционеров. Необязательно приглашать только медийных персон, лучше - профессионалов в разных направлениях, которые мощно делают свою работу, которые бы передавали свой опыт и делали украинские кадры сильнее", - сказал Рябовс.