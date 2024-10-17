Зеленский: Для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная

Украина готовится к сложной и опасной зиме. Киеву важно получить системы противовоздушной обороны для усиления безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время саммита ЕС в Брюсселе.

"Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны", - заявил он.

Согласно докладу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.