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Зеленский: Для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная

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Зеленский: Для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина готовится к сложной и опасной зиме. Киеву важно получить системы противовоздушной обороны для усиления безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время саммита ЕС в Брюсселе.

"Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны", - заявил он.

Согласно докладу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
17.10.2024 в 13:39
Сам то в теплом бункере сидеть будет и черную икру жрать, а для простого народа зима будет сложной
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1
1
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
17.10.2024 в 13:39
Сам то в теплом бункере сидеть будет и черную икру жрать, а для простого народа зима будет сложной
Ответить
1
1

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