Известный украинский вратарь завершил карьеру и стал тренером
Он попробует себя в тренерской работе
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Голкипер ряда украинских клубов Евгений Паст завершил карьеру в возрасте 36 лет.
Он перешел на тренерскую деятельность и сейчас является тренером вратарей академии одесского "Черноморца", где занимается с тремя возрастными группами (U-17, U-16 и U-14).
Евгений Паст лично сообщил об этом, отметив, что завершил свою профессиональную игровую карьеру.
"В качестве профессионального футболиста меня вы уже не увидите. Я перешел на тренерскую деятельность, хочу попробовать себя, понять мое ли это.
Уже пошла вторая неделя работы тренером. Знакомимся, общаемся и привыкаем друг к другу с ребятами. Рабочий процесс уже пошел", – сказал Паст для YouTube-канала "Черноморца".
Напомним, на протяжении карьеры Паст выступал за "Черноморец", "Зирку", "Десну", "Днепр-1" и "Верес".
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