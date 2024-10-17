Известный украинский вратарь завершил карьеру и стал тренером

Голкипер ряда украинских клубов Евгений Паст завершил карьеру в возрасте 36 лет.

Он перешел на тренерскую деятельность и сейчас является тренером вратарей академии одесского "Черноморца", где занимается с тремя возрастными группами (U-17, U-16 и U-14).

Евгений Паст лично сообщил об этом, отметив, что завершил свою профессиональную игровую карьеру.

"В качестве профессионального футболиста меня вы уже не увидите. Я перешел на тренерскую деятельность, хочу попробовать себя, понять мое ли это. Уже пошла вторая неделя работы тренером. Знакомимся, общаемся и привыкаем друг к другу с ребятами. Рабочий процесс уже пошел", – сказал Паст для YouTube-канала "Черноморца".

Напомним, на протяжении карьеры Паст выступал за "Черноморец", "Зирку", "Десну", "Днепр-1" и "Верес".