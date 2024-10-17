Северная Корея готовит солдат для войны против Украины, - Зеленский
Готовится контингент
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея намерена отправить на войну против Украины целый контингент.
"Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что РФ рассчитывает на такое усиление. Поскольку они не успевают с мобилизацией. Слишком много теряют на поле боя. И Путин знает, что в его обществе господствуют настроения против мобилизации. Именно поэтому он ищет внешней поддержки.
Я знаю, что есть такое намерение - подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, из иностранных сухопутных сил, то есть целую бригаду. То есть он (Путин, - ред.) не только пехоту хочет привлекать, а также специалистов различных родов войск, тактических. И мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы они воевали против Украины. Это очень насущная вещь.
Это уже фактически официальный факт того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины в качестве контингента. Потому что вы знаете, что Иран уже предоставлял России и ракеты, и БПЛА, но не контингент. А это уже серьезный шаг - втягивание в войну контингента", - подчеркнул глава государства на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета.
18 июня российский правитель Владимир Путин прибыл в Пхеньян для встречи с диктатором Ким Чен Ыном. Это был первый его визит в столицу Северной Кореи с 2000 года. Во время встречи было подписано соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".
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