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Зеленский: Мы разработали "План победы" не для критиков

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Президент представил План победы в ЕС

Зеленский: Мы разработали "План победы" не для критиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский ответил критикам "Плана победы", заявив, что он направлен на укрепление страны для завершения войны.

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Об этом он сказал, прибыв в Европейский совет.

"Это не о ком-то. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Я слышал много критики в начале войны о том, как и когда это может закончиться. Сейчас мы в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как это было в начале войны, когда мы были в Киеве и вокруг нас были только российские войска", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что многие люди делятся своими идеями и аналитикой, но "План победы" заключается именно в усилении Украины для завершения войны независимо от способов.

Наш план - это укрепить Украину, чтобы она была сильной и готовой к дипломатическим или любым другим способам решения этой проблемы. И быть сильными - это не зависит от готовности или желания России", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что он зависит только от готовности и желания наших партнеров, поэтому "это дает нам возможность сделать этот план реальностью".

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

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Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 17:19
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 17:19
Хвалите меня, хвалите
Ответить
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