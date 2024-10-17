Зеленский: Я сказал Трампу - или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО
У вас справедливые аргументы, - ответил Трамп
t.me/holosameryky
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.
Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в четверг после участия в заседании Евросовета, где он представил "план победы", сообщает "Европейская правда".
Президент вспомнил о Будапештском меморандуме как недейственной договоренности, которая не смогла защитить Украину, отказавшуюся от ядерного оружия.
"Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина.
В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", – рассказал глава государства.
Он добавил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.
"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", – отметил Зеленский.
Он также заявил, что если партнеры не поддержат его "план победы", то это станет привилегией для России и большой ошибкой.
По словам президента, на саммите ЕС 18 лидеров комментировали его "план победы" и большинство высказывались в его поддержку.
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября
- Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Комментарии 1