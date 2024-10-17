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Зеленский: Я сказал Трампу - или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

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У вас справедливые аргументы, - ответил Трамп

Зеленский: Я сказал Трампу - или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

t.me/holosameryky

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

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Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в четверг после участия в заседании Евросовета, где он представил "план победы", сообщает "Европейская правда".

Президент вспомнил о Будапештском меморандуме как недейственной договоренности, которая не смогла защитить Украину, отказавшуюся от ядерного оружия.

"Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина.

В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", – рассказал глава государства.

Он добавил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", – отметил Зеленский.

Он также заявил, что если партнеры не поддержат его "план победы", то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

По словам президента, на саммите ЕС 18 лидеров комментировали его "план победы" и большинство высказывались в его поддержку.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 17:13
А почему Трампу, он что уже победил или хитрый еврей 0пой чувствует?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 17:13
А почему Трампу, он что уже победил или хитрый еврей 0пой чувствует?
Ответить
0
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