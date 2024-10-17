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Залужный: Выйти из нынешнего состояния затяжной войны почти невозможно

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Такие боевые действия позволят России восстановить свой военный потенциал

Залужный: Выйти из нынешнего состояния затяжной войны почти невозможно

Фото: facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что полномасштабная война России против Украины переходит в "позиционную" стадию.

Читайте такжеЗалужный в свое время был против наступления на Курщину, - Politico

Об этом он заявил в речи в Chatham House 17 октября.

Экс-главком повторил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточного количества оружия, из-за чего Украина не смогла достичь "значительных успехов в победе над Россией" во время контрнаступления.

"Как следствие, мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны представляется... почти невозможным", - считает Залужный.

Бывший главком описал этот этап как "статичные и изнурительные боевые действия", которые позволят России восстановить свой военный потенциал.

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Напомним, что в ноябре 2023 года журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным и колонку генерала, в которой он охарактеризовал состояние войны как "патовую ситуацию".

Ранее издание Politico писало, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против наступления Сил обороны Украины на Курскую область, когда президент Владимир Зеленский впервые об этом заговорил.

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Валерий Залужный война с россией
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Источник:
kyivindependent
Опубликовал: Михаил Черныш
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