Гендиректор УАФ Маркетинг: Думал, что пересеку границу Украины и сразу попаду на театр боевых действий

Генеральный директор "УАФ Маркетинг" Артемийс Рябовс рассказал, как он оказался в структуре УАФ.

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– Работа в Украине для вас первый опыт, когда заходишь в новый проект, который нужно подхватить на ходу?

– Это очень большой профессиональный и бытовой вызов, когда ты приезжаешь в страну, где активно идет война. Я за это время очень проникся Украиной и полностью переехал сюда. Хочу отдаваться полностью своей работе. Одним из ключевых факторов является доверие президента УАФ. Когда я получил звонок от него, я не мог сказать нет. Быть полезным в своей сфере.

– Приезд в Украину определенным образом связан с вашим сотрудничеством с игроком национальной сборной Украины Александром Зинченко?

– С начала войны мы с Андреем Николаевичем и Сашей Зинченко активно были вовлечены в помощь Украине. Андрей Николаевич увидел меня в работе и решил, что я могу принести пользу в УАФ.

– Вы были связаны с Украиной до этого?

– У моей мамы есть украинские корни. Моя крестная живет в Каневе. Впервые я посетил Украину в 2019 году, я был на матче Украина – Португалия. Мне здесь очень все нравится.

Я хочу как можно быстрее интегрироваться в ваше общество, быстро овладеть украинским языком. Я полностью его понимаю и немного общаюсь. Если не хватает слов – с коллегами перехожу на английский, меня все хорошо понимают.

– Непросто было оставлять комфортную жизнь в Лондоне и приехать в Украину, где каждый вечер летают дроны и ракеты?

– Я поселился в нескольких минутах от работы, чтобы ничего не отвлекало. Комендантский час для меня не проблема, потому что все время проводишь на работе и дома.

– Как ваша семья отреагировала на переезд в Украину?

– Чтобы принять решение приехать из Лондона работать в Украину, мне пришлось хорошо все обдумать и взвесить. Я не понимал, как вообще жить в Украине. Со стороны это казалось очень страшно. Я думал, что пересеку границу Украины и сразу попаду на театр боевых действий. Но теперь я знаю, что это не так. Хотя мама очень сильно переживает, часто звонит по телефону.

Я принял для себя этот вызов и своим примером хочу показать, что можно приезжать в Украину и добиваться успеха, несмотря ни на что.