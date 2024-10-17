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Трамп: Зеленский никогда не должен был позволять этой войне начинаться

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Очередные громкие заявления кандидата в президенты США

Трамп: Зеленский никогда не должен был позволять этой войне начинаться

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кандидат в президенты в США от республиканцев Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "допустил начало войны в Украине".

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Об этом сообщает The Washington Post.

Несмотря на то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины и продолжает обстреливать города, Трамп считает, что виновен в этом якобы Зеленский.

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"Я думаю, что Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов", — сказал Трамп.

Трамп также считает, что война закончится проигрышем, однако не уточнил, для кого именно.

"У кого еще в истории были такие деньги? Никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволять этой войне начинаться. Эта война — проигрыш", — подытожил Трамп.

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1 голосов
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
17.10.2024 в 21:55
Ага, а ще винний український народ бо чинить супротив, а якби не чинив, то би і мільйони не треба було давать, жертва винна, бо не хоче здаватись.
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Комментарии 17
ВасяКулебяка (Козливка)
17.10.2024 в 21:55
Ага, а ще винний український народ бо чинить супротив, а якби не чинив, то би і мільйони не треба було давать, жертва винна, бо не хоче здаватись.
Ответить
2
0
fanat_football (Херсон)
17.10.2024 в 21:34
Демократія плоха тим, що при ній можливо обирати таких маразматиків. Альцгеймер у всій красі.
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Вarcelinius
17.10.2024 в 21:44
Ты про Байдена? Согласен.
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4
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 21:45
Да нет, он про Зеленского
 
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Лекарь (село Дарниця)
17.10.2024 в 21:53
Демократія в Україні погана тим, що обрати на найвідповідальну посаду можна навіть кокаїнового наркета. На отримання посвідчення водія умови більш строгі, ніж на посаду президента
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2
0
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 21:28
Что-то непонятное происходит. Хорошо Простокваше, у него все просто: пришел, увидел, всех к.а.ц.а.п.а.м.и и пособниками Путина обозвал, обосрался и заснул. Потом проснулся, помылся и опять по кругу
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3
3
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Вarcelinius
17.10.2024 в 21:43
Работа у его такая, сеять и роздмухивать.
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1
3
Лекарь (село Дарниця)
17.10.2024 в 21:27
Зеленський справді мав не дозволити початок цієї війни. Але, нажаль, "у Зеленського" вирішили позагравати з Хуйлом, користуючись повною владою. Догралися... Ми, ми - українці, несемо колективну відповідальність за цю війну, за свій вибір 2019 року. Ми, саме ми і тільки ми, зробили себе разом, обравши Зеленського на посаду, який він абсолютно не відповідає. І вже неважливо, голосували ви за Зе чи за Пороха. Вибір було зроблено... Так само програли наші пращури, князь Володимир, коли похрестив Русь в православіє. Ще одна стратегічна помилка в нашій історії, коли Русь залишилась без підтримки католицької Європи і була згвалтована ордами ханів
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3
4
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Вarcelinius
17.10.2024 в 21:40
Садись, два.
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2
4
aleks68
17.10.2024 в 21:46
лижи янелоху дальше
 
1
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Лекарь (село Дарниця)
17.10.2024 в 21:51
Чуєш, ти, чмо барсуковське. А ну, зроби хоч одне зауваження по суті. Яви нам свою думку та аргументуй її
 
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Kaiso Vegas
17.10.2024 в 21:59
Стратегічною помилкою було не обрання Чорновола на президентських виборах А зараз більшості тієї шушвари радяньскої, що обирала Кравчука із Кучмою, мабуть, і в живих немає, а ми й досі розгрібаємо
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Dr. House (Поділля)
17.10.2024 в 21:21
Зеленський це звичайно просто пришелепкуватий боневтік, але Трамп - це уйо.біщний під@р, як і його трамподрочери, які серуть і тут на ресурсі
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2
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Вarcelinius
17.10.2024 в 21:45
Ойтанэпызды.
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Вarcelinius
17.10.2024 в 21:08
Очень интересное заявление Трампа, очень. Походу Зелю будут сливать.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2024 в 21:22
Будуть, якщо переможуть на виборах
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Dr. House (Поділля)
17.10.2024 в 21:25
Сподіваюся, що не всі американці є рашистськими америкососами, як шарлатанець і його подружка Барсел@х
 
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