Трамп: Зеленский никогда не должен был позволять этой войне начинаться
Очередные громкие заявления кандидата в президенты США
Getty Images/Global Images Ukraine
Кандидат в президенты в США от республиканцев Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "допустил начало войны в Украине".
Об этом сообщает The Washington Post.
Несмотря на то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины и продолжает обстреливать города, Трамп считает, что виновен в этом якобы Зеленский.
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"Я думаю, что Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов", — сказал Трамп.
Трамп также считает, что война закончится проигрышем, однако не уточнил, для кого именно.
"У кого еще в истории были такие деньги? Никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволять этой войне начинаться. Эта война — проигрыш", — подытожил Трамп.
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