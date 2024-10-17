Орбан заявил, что План победы Зеленского его пугает и призвал Евросоюз начать переговоры с Россией
Венгерский премьер в своем репертуаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "План победы", который президент Владимир Зеленский представил 16 октября в украинском парламенте, его пугает.
"То, что он очертил вчера в украинском парламенте, более чем пугает. Я один из тех, кто призывает Европейский Союз изменить свою текущую стратегию", - написал Орбан, передает ЛигаБизнесИнформ.
ЕС, по его словам, "вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной стратегией, построенной на основании некачественных расчетов".
Венгерский премьер считает, что ЕС должен изменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.
Он призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона как можно быстрее "начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".
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