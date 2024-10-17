У сборной Украины будет новый концептуальный автобус от BMW

Генеральный директор УАФ Маркетинг Артемийс Рябовс сообщил о сотрудничестве с автоконцерном BMW.

"Для меня работа с партнерами – не просто вливание денег. Кроме спонсорства, они должны быть вовлечены в социальные проекты и думать о будущем. Меня очень подкупила позиция BMW и "АВТ Бавария" (импортера BMW в Украине), именно от них шла инициатива присоединиться к

Это большая коллаборация, работающая в сторону социальных проектов и будущих активаций.

Могу раскрыть инсайд о разработке концепта нового автобуса для сборной Украины, он будет представлен в будущем.

Также "АВТ Бавария" хочет, чтобы когда сборная Украины и УАФ появлялись на публике, это были их авто, рекламные проявления, которые используются для промо. Для нас это также закрытие логистических вопросов и финансовая поддержка благотворительных проектов", - рассказал Рябовс.