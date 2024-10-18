Гендиректор УАФ Маркетинг: Хочу сказать огромное спасибо Зинченко, который помог мне состояться как специалисту
Знакомство, изменившее все
Дан Балашов - УАФ
В период с 2016 по 2022 гг. украинский защитник Александр Зинченко выступал за "Манчестер Сити". Именно в этот период он познакомился с Артемийсом Рябовсом, который вскоре стал вести дела защитника.
“Мы с Сашей познакомились, когда я работал в магазине Classic Football Shirts, реализующим старые футболки. Я написал Саше в Instagram, чтобы он пришел на открытие. Тогда в Англии у меня было мало друзей, как у него. За это время мы очень сильно подружились. Впоследствии он мне предложил работать с ним в "Манчестер Сити".
“Я четко знал, что хочу работать функционером. Здесь я хочу сказать огромное спасибо Зинченко, который помог мне состояться как специалисту. Вместе с ним я начал делать первые шаги в профессии. Я работал с имиджевыми правами Саши, когда он был в "Сити". Познакомился с лучшими специалистами, делавшими эту работу. Огромный список контактов, который я приобрел, пытаюсь имплементировать здесь", – отметил функционер.
Напомним, что Рябовс вступил в должность генерального директора "УАФ Маркетинг" 1 мая 2024 года.
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