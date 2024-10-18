Более 1500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Плодотворный четверг
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1530 российских оккупантов, а также 13 танков, 51 бронемашину и 23 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 675800 (+1530)
- танков - 9027 (+13)
- боевых бронированных машин - 18053 (+51)
- артиллерийских систем - 19533 (+23)
- РСЗО - 1232 (+0)
- средства ПВО - 978 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17152 (+48)
- крылатые ракеты - 2620 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 26908 (+93)
- специальная техника - 3448 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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