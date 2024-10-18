  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
В тренде

Более 1500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости

Плодотворный четверг

Более 1500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Zelenskiy Official

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1530 российских оккупантов, а также 13 танков, 51 бронемашину и 23 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 675800 (+1530)
  • танков - 9027 (+13)
  • боевых бронированных машин - 18053 (+51)
  • артиллерийских систем - 19533 (+23)
  • РСЗО - 1232 (+0)
  • средства ПВО - 978 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17152 (+48)
  • крылатые ракеты - 2620 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26908 (+93)
  • специальная техника - 3448 (+2).
По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Динамо и Днепра поставил риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола
yellow-arrow
Украинская ПВО сбила 80 российских дронов из 135 - Воздушные Силы
yellow-arrow
В НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины в Альянс - Белый дом
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости