В НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины в Альянс - Белый дом

Среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно приглашения Украины в НАТО. В то же время в США хотят добиться от других партнеров "такой же срочности и вклада" по помощи Украине, как у Соединенных Штатов.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

"Среди членов НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь пару месяцев назад - в июле, в середине июля - все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов. Президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами. Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита - и эта встреча состоится в ближайшее время - для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать".

Представитель администрации Байдена отметил, что сейчас "происходит активный разговор о различных элементах" украинского Плана победы. В частности, он упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил деталей.

Он подчеркнул, что США хотят победы Украины в войне с Россией. По его словам, "на карту поставлено очень много".

"Актуальность момента, безусловно, осознается, и именно поэтому президент возглавляет эти усилия, чтобы обеспечить Украину необходимым оборудованием и, откровенно говоря, серьезно отнестись ко всем элементам, которые предлагаются украинцами, и работать с ними над стратегией для обеспечения их победы в этой войне. Путин знает, что время не на его стороне, что время на самом деле на стороне Украины, и что мы будем вместе с Украиной и дадим ей то, что ей нужно для преимущества", - отметили в администрации президента.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.