Украинская ПВО сбила 80 российских дронов из 135 - Воздушные Силы
Боевая работа продолжается
LB.ua
В ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).
По состоянию на 08.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135-ти вражеских беспилотников.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.
44 российских беспилотника локально потеряны, 2 - улетели в Беларусь, до 10-ти "шахедов" - в воздушном пространстве центральных областей Украины.
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