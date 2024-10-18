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Украинская ПВО сбила 80 российских дронов из 135 - Воздушные Силы

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Украинская ПВО сбила 80 российских дронов из 135 - Воздушные Силы

LB.ua

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В ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

По состоянию на 08.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135-ти вражеских беспилотников.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

44 российских беспилотника локально потеряны, 2 - улетели в Беларусь, до 10-ти "шахедов" - в воздушном пространстве центральных областей Украины.

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Опубликовал: Александр Бураков
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