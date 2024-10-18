  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-игрок Динамо и Днепра поставил риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола
В тренде

Экс-игрок Динамо и Днепра поставил риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола

Общие новости

Печальная ситуация

Экс-игрок Динамо и Днепра поставил риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола

Facebook Святослав Сирота

Новина українською

Бывший вратарь киевского "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота, который с 2008 по 2010 занимал пост президента ПФЛ, высказался относительно проблемы в детско-юношеском футболе Украины.

"Риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола.

Компенсация за подготовку молодых футболистов внутри Украины - от 20 тыс до 25 тыс грн за год обучения в спортивной школе.

Компенсация за подготовку, если игрок переходит в европейский клуб 4 категории, то есть, клуб 2-3 дивизиона условной страны Латвии или Польши - 10 тыс евро за год обучения.

Где больше ценят работу детского тренера?

Это я еще не говорю, о попытках клубов навязать договоры предоставления услуг или справок об отказе от получения компенсации.

И это только один из моментов отношения к работе детского тренера.

Риторический вопрос, что у тренера будет на 1 месте - подготовить 2-3 качественных игроков, или взять 30 детей по 1000 грн в месяц и просто зарабатывать на массовости?", - написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

По теме
yellow-arrow
Украинская ПВО сбила 80 российских дронов из 135 - Воздушные Силы
yellow-arrow
В НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины в Альянс - Белый дом
yellow-arrow
Более 1500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Динамо (Киев) Святослав Сирота Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости