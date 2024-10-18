Экс-игрок Динамо и Днепра поставил риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола
Печальная ситуация
Facebook Святослав Сирота
Бывший вратарь киевского "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота, который с 2008 по 2010 занимал пост президента ПФЛ, высказался относительно проблемы в детско-юношеском футболе Украины.
"Риторический вопрос относительно развития детско-юношеского футбола.
Компенсация за подготовку молодых футболистов внутри Украины - от 20 тыс до 25 тыс грн за год обучения в спортивной школе.
Компенсация за подготовку, если игрок переходит в европейский клуб 4 категории, то есть, клуб 2-3 дивизиона условной страны Латвии или Польши - 10 тыс евро за год обучения.
Где больше ценят работу детского тренера?
Это я еще не говорю, о попытках клубов навязать договоры предоставления услуг или справок об отказе от получения компенсации.
И это только один из моментов отношения к работе детского тренера.
Риторический вопрос, что у тренера будет на 1 месте - подготовить 2-3 качественных игроков, или взять 30 детей по 1000 грн в месяц и просто зарабатывать на массовости?", - написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.
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