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Буданов назвал количество солдат КНДР, которые готовятся к войне против Украины

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Более 10 тысяч

Буданов назвал количество солдат КНДР, которые готовятся к войне против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

По его данным, первое подразделение численностью 2600 солдат отправится в Курскую область РФ.

В то же время начальник ГУР добавил, что пока неизвестно, куда отправят остальных военных КНДР.

"У нас сейчас нет полной картины", - отметил Буданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит 10 тыс. северокорейский военных для войны в Украине. Речь идет не только о пехоте, но и о других родах войск.

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Украина КНДР ГУР Кирилл Буданов война с россией
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Источник:
TWZ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 13:54
У зели плана покурил похоже
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 13:54
У зели плана покурил похоже
Ответить
0
0

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