Буданов назвал количество солдат КНДР, которые готовятся к войне против Украины
Более 10 тысяч
Getty Images/Global Images Ukraine
Около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.
По его данным, первое подразделение численностью 2600 солдат отправится в Курскую область РФ.
В то же время начальник ГУР добавил, что пока неизвестно, куда отправят остальных военных КНДР.
"У нас сейчас нет полной картины", - отметил Буданов.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит 10 тыс. северокорейский военных для войны в Украине. Речь идет не только о пехоте, но и о других родах войск.
Популярное сейчас
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
- Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central
- Ничья Украины и Чехии, победа Франции, клуб Первой лиги не вышел на матч. Главные новости за 14 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Комментарии 1