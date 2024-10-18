Буданов назвал количество солдат КНДР, которые готовятся к войне против Украины

Около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

По его данным, первое подразделение численностью 2600 солдат отправится в Курскую область РФ.

В то же время начальник ГУР добавил, что пока неизвестно, куда отправят остальных военных КНДР.

"У нас сейчас нет полной картины", - отметил Буданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит 10 тыс. северокорейский военных для войны в Украине. Речь идет не только о пехоте, но и о других родах войск.