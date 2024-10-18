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Канада предоставит Украине военную помощь на 50 млн долларов

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В рамках большого военного финансирования

Канада предоставит Украине военную помощь на 50 млн долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов ($47 млн). Новая помощь будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты. Об этом сообщает Reuters.

Пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", - заявил министр обороны Билл Блэр.

Канада, один из самых последовательных сторонников Киева на международном уровне, в прошлом месяце заявила, что передаст Украине 80 840 излишков небольших невооруженных ракет класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок.

Напомним, Украина получила от Канады почти $300 млн финансирования на льготных условиях. Средства уже поступили в государственный бюджет.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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