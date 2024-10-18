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"Мне боятся об этом говорить". Зеленский рассказал о предложениях обмена территорий на членство в НАТО

Общие новости
"Мне боятся об этом говорить". Зеленский рассказал о предложениях обмена территорий на членство в НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники избегают открыто говорить о принятии Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся говорить [мне]", - сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами".

Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они являются «реальными» и не направлены на подрыв поддержки его собственных планов.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не надо нас делить", - сказал он.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил о сотрудничестве с Украиной, все больше приближая ее к членству в Альянсе.

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Источник:
FT
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 14:06
Беги Зеля, беги. Тебя свой же народ на кол посадит.
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 14:06
Беги Зеля, беги. Тебя свой же народ на кол посадит.
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0
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 13:48
Мне боятся об этом говорить а то я соглашусь .зеля
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