"Мне боятся об этом говорить". Зеленский рассказал о предложениях обмена территорий на членство в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники избегают открыто говорить о принятии Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся говорить [мне]", - сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами".
Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они являются «реальными» и не направлены на подрыв поддержки его собственных планов.
"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не надо нас делить", - сказал он.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил о сотрудничестве с Украиной, все больше приближая ее к членству в Альянсе.
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