  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко посетил Южную Корею и встретился со своим экс-партнером по Милану
В тренде

Шевченко посетил Южную Корею и встретился со своим экс-партнером по Милану

Общие новости

Одно фото - две легенды "Милана"

Шевченко посетил Южную Корею и встретился со своим экс-партнером по Милану

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил Сеул. О цели визита главы ассоциации пока ничего неизвестно.

В столице Южной Кореи, среди прочего, он встретился со своим старым другом - звездным бразильцем Кака.

"Счастлив снова встретиться с моим другом Кака и разделить с ним прекрасные воспоминания. Спасибо Сеулу за теплый прием", - написал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, в свое время Шевченко и Кака вместе играли в итальянском "Милане".

По теме
yellow-arrow
"Нас ждет очень тяжелая зима", - Байден сделал заявление об Украине
yellow-arrow
Шольц не поддержал центральные пункты "Плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны
yellow-arrow
Григорчук - об отставке из Нефтчи: Место в турнирной таблице могло быть другим. Мы не были настолько плохи
Андрей Шевченко Кака УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости