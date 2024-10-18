Шевченко посетил Южную Корею и встретился со своим экс-партнером по Милану

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил Сеул. О цели визита главы ассоциации пока ничего неизвестно.

В столице Южной Кореи, среди прочего, он встретился со своим старым другом - звездным бразильцем Кака.

"Счастлив снова встретиться с моим другом Кака и разделить с ним прекрасные воспоминания. Спасибо Сеулу за теплый прием", - написал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, в свое время Шевченко и Кака вместе играли в итальянском "Милане".