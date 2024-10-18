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Украина вернула тела полутысячи павших защитников

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Украина вернула тела полутысячи павших защитников

Фото из открытых источников

Новина українською

В Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

Об этом сообщили 18 октября в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В частности удалось репатриировать:

  • 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении;
  • 56 павших воинов с Бахмутского направления;
  • 45 тел защитников с Марьинского направления;
  • 6 тел павших защитников на Угледарском направлении;
  • 4 павших воина на Запорожском направлении;
  • 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении;

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки украинских военных в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.

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Опубликовал: Александр Бураков
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