Украина вернула тела полутысячи павших защитников
Вечная память
Фото из открытых источников
В Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.
Об этом сообщили 18 октября в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В частности удалось репатриировать:
- 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении;
- 56 павших воинов с Бахмутского направления;
- 45 тел защитников с Марьинского направления;
- 6 тел павших защитников на Угледарском направлении;
- 4 павших воина на Запорожском направлении;
- 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении;
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки украинских военных в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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