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Шольц не поддержал центральные пункты "Плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны

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Он также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО

Шольц не поддержал центральные пункты "Плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Федеральный канцлер Германии выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

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Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Канцлер аргументировал свою позицию опасениями относительно дальнейшей эскалации. Шольц заявил, что несет ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не стала войной между Россией и НАТО.

Он добавил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.

Он также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда Альянс так и не принял решение о приглашении - тогда против этого были США и Германия. В резолюции подчеркивалось, что приглашение в НАТО может быть дано только после того, как на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия приема. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

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Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
18.10.2024 в 17:09
Как можно приглашать в союз того, кто половину, если не больше, всей твоей помощи, тупо пи&$ит?!
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Комментарии 3
kalan-86 (Анкара)
18.10.2024 в 17:09
Как можно приглашать в союз того, кто половину, если не больше, всей твоей помощи, тупо пи&$ит?!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
18.10.2024 в 17:01
даешь каждому украинцу по ядерной бомбе
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 16:45
Украине такие сцыкливые партнеры как ты шольц не нужны. Сами будем бороцца. Сейчас уже начался сбор на первую ядерную бомбу. Донатим все пану Стерненко!
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