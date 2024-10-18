Шольц не поддержал центральные пункты "Плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны
Он также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО
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Федеральный канцлер Германии выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
Канцлер аргументировал свою позицию опасениями относительно дальнейшей эскалации. Шольц заявил, что несет ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не стала войной между Россией и НАТО.
Он добавил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.
"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.
Он также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда Альянс так и не принял решение о приглашении - тогда против этого были США и Германия. В резолюции подчеркивалось, что приглашение в НАТО может быть дано только после того, как на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия приема. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.
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