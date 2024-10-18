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"Нас ждет очень тяжелая зима", - Байден сделал заявление об Украине

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"Мы не можем опускать руки"

"Нас ждет очень тяжелая зима", - Байден сделал заявление об Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины.

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Об этом Байден заявил в Берлине.

Американский президент сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.

"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - добавил Байден.

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Комментарии
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MAGA KING
18.10.2024 в 17:14
«народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Евангелие от Иоанна 12:40
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Комментарии 3
avatar
MAGA KING
18.10.2024 в 17:14
«народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Евангелие от Иоанна 12:40
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0
0
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 16:53
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oda1979 (Запорожье)
18.10.2024 в 17:00
юноша, вы далпаеп?
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