"Нас ждет очень тяжелая зима", - Байден сделал заявление об Украине
"Мы не можем опускать руки"
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины.
Об этом Байден заявил в Берлине.
Американский президент сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".
Также Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.
"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - добавил Байден.
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