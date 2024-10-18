Каждые две-три недели. Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о поставках новых пакетов помощи
Это является частью Плана победы
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Договоренности Украины с США о поставках новых пакетов помощи каждые две-три недели - это является частью "Плана победы".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, передает ЛигаБизнесИнформ.
Зеленский отметил, что об этом он договорился с президентом Джо Байденом во время телефонного разговора 16 октября. По результатам этого же звонка было объявлено о пакете помощи на $425 млн.
Украинский лидер отметил, что согласно договоренностям теперь Украина "очень быстро раз в две-три недели" будет получать пакеты, которые будут усиливать ее армию.
"Детали не буду говорить, потому что не имею права на это, но вы их будете видеть потом. Пакеты, я думаю, будут большие: от $500 млн до $750 млн. И я думаю, это будет достаточно быстрый процесс", - добавил президент.
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