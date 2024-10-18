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Каждые две-три недели. Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о поставках новых пакетов помощи

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Это является частью Плана победы

Каждые две-три недели. Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о поставках новых пакетов помощи

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Договоренности Украины с США о поставках новых пакетов помощи каждые две-три недели - это является частью "Плана победы".

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, передает ЛигаБизнесИнформ.

Зеленский отметил, что об этом он договорился с президентом Джо Байденом во время телефонного разговора 16 октября. По результатам этого же звонка было объявлено о пакете помощи на $425 млн.

Украинский лидер отметил, что согласно договоренностям теперь Украина "очень быстро раз в две-три недели" будет получать пакеты, которые будут усиливать ее армию.

"Детали не буду говорить, потому что не имею права на это, но вы их будете видеть потом. Пакеты, я думаю, будут большие: от $500 млн до $750 млн. И я думаю, это будет достаточно быстрый процесс", - добавил президент.

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