Легенда возвращается. Глывинский, который 14 лет работал в УАФ, возвращается к комментаторской детельности

Александр Глывинский, который не так давно покинул пост пресс-атташе сборной Украины, вернулся к комментаторской деятельности.

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Журналист будет комментировать матч 1/32 финала Кубка Португалии "Портимоненсе" - "Спортинг" на каналах Sport 1 и Sport 3, которая начнется сегодня в 22.15.

Напомним, что 49-летний Гливинский работал на должности пресс-секретаря сборной Украины последние 14 лет и покинул должность после прихода новой команды во главе с Андреем Шевченко.

Также он возглавляет Ассоциацию спортивных журналистов Украины.