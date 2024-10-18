Легенда возвращается. Глывинский, который 14 лет работал в УАФ, возвращается к комментаторской детельности
Комментатор и журналист будет комментировать матч Кубка Португалии
Александр Глывинский, который не так давно покинул пост пресс-атташе сборной Украины, вернулся к комментаторской деятельности.
Журналист будет комментировать матч 1/32 финала Кубка Португалии "Портимоненсе" - "Спортинг" на каналах Sport 1 и Sport 3, которая начнется сегодня в 22.15.
Напомним, что 49-летний Гливинский работал на должности пресс-секретаря сборной Украины последние 14 лет и покинул должность после прихода новой команды во главе с Андреем Шевченко.
Также он возглавляет Ассоциацию спортивных журналистов Украины.
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Источник:Телеканали Sport 1/2/3/4
Опубликовал: Михаил Черныш
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18.10.2024 в 20:56
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