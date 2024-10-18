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Легенда возвращается. Глывинский, который 14 лет работал в УАФ, возвращается к комментаторской детельности

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Комментатор и журналист будет комментировать матч Кубка Португалии

Легенда возвращается. Глывинский, который 14 лет работал в УАФ, возвращается к комментаторской детельности

Новина українською

Александр Глывинский, который не так давно покинул пост пресс-атташе сборной Украины, вернулся к комментаторской деятельности.

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Журналист будет комментировать матч 1/32 финала Кубка Португалии "Портимоненсе" - "Спортинг" на каналах Sport 1 и Sport 3, которая начнется сегодня в 22.15.

Напомним, что 49-летний Гливинский работал на должности пресс-секретаря сборной Украины последние 14 лет и покинул должность после прихода новой команды во главе с Андреем Шевченко.

Также он возглавляет Ассоциацию спортивных журналистов Украины.

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Александр Глывинский
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Источник:
Телеканали Sport 1/2/3/4
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 20:56
Семью надо кормить. Дочке на приданное копить...
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0
3
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Комментарии 5
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 20:56
Семью надо кормить. Дочке на приданное копить...
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0
3
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Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 21:04
А у гомосексуаліста ні сім`ї , ні дочки....?
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 21:23
он что пе д ераст, как и ты крольчонок??
 
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.10.2024 в 19:57
Дарма, краще б рибу ловив
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1
4
djumba (Мелитополь)
18.10.2024 в 20:45
Та то ж не Вацко...)))
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2
1

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