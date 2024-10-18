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Зеленский: Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого

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Зеленский: Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сейчас в Украине не предполагается снижение возраста мобилизации до 18 лет.

Читайте такжеКаждые две-три недели. Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о поставках новых пакетов помощи

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время глава государства сказал, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили призывной возраст.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения и я считаю, что они опасны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту.

"В Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - сказал украинский лидер.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 21:37
Сразу после школы на фронт? Это и есть план победы?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 21:37
Сразу после школы на фронт? Это и есть план победы?
Ответить
1
0

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