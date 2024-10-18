Зеленский: Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого
О мобилизации и наших партнерах
Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас в Украине не предполагается снижение возраста мобилизации до 18 лет.
Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время глава государства сказал, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили призывной возраст.
"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения и я считаю, что они опасны", - заявил президент.
Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту.
"В Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - сказал украинский лидер.
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