Зеленский: Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого

Сейчас в Украине не предполагается снижение возраста мобилизации до 18 лет.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время глава государства сказал, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили призывной возраст.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения и я считаю, что они опасны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту.

"В Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - сказал украинский лидер.