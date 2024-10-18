Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна "равноправно" сидеть за столом с Россией во время переговоров.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия и приглашение в НАТО.

"Вы хотите, чтобы мы с россиянами разговаривали? Усильте нас, чтобы мы сидели равноправно. Дайте invitation (приглашение в НАТО. - Ред.) и оружие. Позитив этого плана ("Плана победы. - Ред.) - он не за кулисами, он рассчитан, что россияне должны знать, что вы нам это даете и мы будем это использовать, если они не хотят закончить войну", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинские военные на фронте должны знать о том, что их поддерживает мир.

"Наш солдат на фронте должен знать, что он не сидит просто в окопе и отдает свою жизнь, а что там есть те, кто его поддерживают. И он борется за то, что у его детей точно есть защита НАТО, ЕС, гарантии безопасности, сильная армия", - заявил глава государства.

Как отметил Зеленский, тогда переговоры между Украиной и Россией будут совсем другими.

"Тогда тебе не смогут сказать: смотри, если завтра этого нет, то послезавтра вас не будет. Никто вам такого не скажет. Потому что есть ответ. А какой? Он уже сосредоточен в Украине. Пакет сдерживания, соответствующее оружие, количество военных и партнеры", - сказал украинский лидер.