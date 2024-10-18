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Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС

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Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в Бразилии, которая является участницей Римского статута и была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

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Об этом Путин заявил во время встречи с журналистами стран БРИКС в пятницу, 18 октября, передает российский "Интерфакс".

Путин на вопрос, не боится ли ареста в Бразилии по ордеру МУС, ответил вопросом: "Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?"

"Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд. – Ред.), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем?" – добавил он.

Хозяин Кремля пообещал найти того, кто "на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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