Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС
Действительно, зчем?
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Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в Бразилии, которая является участницей Римского статута и была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.
Об этом Путин заявил во время встречи с журналистами стран БРИКС в пятницу, 18 октября, передает российский "Интерфакс".
Путин на вопрос, не боится ли ареста в Бразилии по ордеру МУС, ответил вопросом: "Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?"
"Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд. – Ред.), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем?" – добавил он.
Хозяин Кремля пообещал найти того, кто "на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".
Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.
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