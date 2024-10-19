Победа Шахтера с привкусом скандала, обновления по травмам Зинченко и Довбика. Главные новости за 18 октября

И при этом совершенно не впечатлил. После перерыва автоголом отметился Красничи. Пушич хотел, чтобы "Шахтер" забил второй, для этого выпустил Сикана на замену (Даниил вышел играть в маске), однако больше голов в этой встрече мы не увидели. Правда, стоит отметить, что в компенсированное время гол Гогнидзе не был засчитан. В рамках атаки Диего успел отмахнуться рукой в лицо Педро Энрике. Не все бы арбитры свистнули подобный фол - имеем очередной скандал. По состоянию на сейчас "Шахтер" занимает 4-ю строчку в турнирной таблице и имеет 19 очков. "Колос" - 13-й (8 пунктов).

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик тренировался в общей группе команды без ограничений, сообщает RomaPress со ссылкой на Il Tempo. Сейчас состояние украинца стабильное и он готов сыграть в матче против "Интера", который состоится в воскресенье, 20 октября.

Менеджер "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем с "Борнмутом" сообщил, что Александр Зинченко скоро может вернуться к тренировкам. Напомним, что последний раз украинец выходил на поле в матче за "Арсенал" еще в августе, это было против "Брайтона" (1:1).

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Легендарный полузащитник сборной Нидерландов и бывший игрок "Ромы" Кевин Стротман решил завершить свою игровую карьеру в 34-летнем возрасте. Легендарный полузащитник выступал за такие известные клубы, как: "ПСВ", "Рома", "Марсель", "Дженоа" и "Кальяри". Несмотря на постоянные проблемы со здоровьем и травмы, за римский клуб Стротман провел наибольшее количество игр - 131 матч, в которых нидерландец забил 13 голов и отдал 19 ассистов. За сборную Стротман сыграл 46 матчей.

По информации Sport.ua, во Львове сейчас настоящий ажиотаж относительно билетов на долгожданное дерби, который можно сравнить разве что с матчами национальной сборной Украины по футболу, которая ранее регулярно принимала соперников в столице Галичины. Источник пишет, что для ФК "Карпаты" выделено всего 10 пропусков. "Руху" пришлось реагировать на эти данные заявлением.

Бразильский защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас выяснил, что он не является отцом ребенка, которого неделю назад родила его девушка Ингрид Лима. 20-летний футболист сделал ДНК-тест на отцовство. Интересно, что Тобиас успел сделать татуировку с именем ребенка. Ингрид Лима в соцсетях сообщила, что они разошлись с Винисиусом. И наговорила еще много интересного.